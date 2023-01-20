В течение года вагнеровцы особенно активизировались в Центральноафриканской республике. Прибыль от скачивания золота достигла миллиарда долларов.
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"Кустарную" шахту вагнеровцы превратили в огромный комплекс. В настоящее время он охватывает 8 производственных зон.
Эти новые разработки, которые они осуществляют, указывают на долгосрочные планы по шахте,
– говорится в сообщении.
Золотом вагнеровцы помогают России обходить санкции
В New York Times летом сообщили, что вагнеровцы усилили выкачку золота в Судане. Именно так Россия, находящаяся под санкциями, получила возможность пополнять свои золотые запасы. Кстати, часть золота вагнеровцы вывозят как контрабанду.
Скачка золота из Африки помогает стране-террористке удерживать курс рубля. К слову, из-за санкций Россия уже теряет сотни миллионов долларов. Уровень жизни россиян существенно ухудшился.