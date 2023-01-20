Упродовж року вагнерівці особливо активізувалися в Центральноафриканській республіці. Прибуток від викачування золота сягнув мільярда доларів.

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"Кустарну" шахту вагнерівці перетворили у величезний комплекс. Наразі він охоплює 8 виробничих зон.

Ці нові розробки, які вони здійснюють, вказують на довгострокові плани щодо шахти,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Ще у 2021 році вагнерівців звинуватили у страті людей, які жили у районі, де планували викачувати золото. Місцевих вбили, щоб на місці їхніх домівок створити шахту.

Золотом вагнерівці допомагають Росії обходити санкції

У New York Times влітку повідомили, що вагнерівці посилили викачування золота у Судані. Саме так Росія, яка перебуває під санкціями, отримала можливість поповнювати свої золоті запаси. До слова, частину золота вагнерівці вивозять як контрабанду.

Викачування золота з Африки допомагає країні-терористці втримувати курс рубля. До слова, через санкції Росія вже втрачає сотні мільйонів доларів. Рівень життя росіян суттєво погіршився.