Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок. Он отметил, что президент России понимает, что он даже не может поехать на саммит БРИКС в ЮАР, потому что его просто арестуют.

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"Кто ожидал, что президент ЮАР скажет: "Давайте лучше там Лавров", – еще год назад. – "Да нет, Путин", – сказал Клочок.

В России все "подгорает"

Даже визит африканской делегации во главе с президентом Южно-Африканской республики сначала в Киев, а затем в Москву не принес много пользы для бункерного деда.

К тому же под серьезным давлением продовольственной безопасности оказались эти африканские страны на фоне предстоящего экономического саммита Россия – Африка, который состоится в конце июля в стране-агрессоре.

"Как-то все оно немного не срастается в России и Путина. Реально "подгорает", – сказал общественный деятель.

Если говорить об истории с зерновым соглашением, то еще несколько дней назад россияне говорили, что они из него выходят. Также они приостанавливали участие в нем в октябре 2022 года, после атаки на российские корабли. Впоследствии страна-агрессор возобновила свое участие. Тем временем после разговора главы российского МИД с министром иностранных дел Турции было заявление о том, что россияне рассмотрят "альтернативные пути" поставок зерна в Африку.

Сейчас много блефа со стороны России, но Путин отлично понимает, что он попал в очень серьезную ловушку. И эти заигрывания его с Африкой с угрозами войной, с Эрдоганом – "нет-нет-нет, не соглашаемся на зерновое соглашение", а потом вдруг на уровне министров иностранных дел решит эту проблему,

– сказал глава БФ "Новая дорога".

Встреча российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также визит Владимира Путина в Пекин под сомнением. Визит бункерного деда на саммит "Большой двадцатки" также сомнительный. Скорее всего, российский диктатор присоединится по видеосвязи.

Даже дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Беларусью – больше, чем открытый вопрос. По мнению общественного деятеля, в Россию будет ездить Александр Лукашенко, а вот Путин вряд ли куда-нибудь поедет.

Как российский диктатор углубляется в изоляцию: смотрите видео

У Путина только провалы

Даже российские чиновники понимают нелепость продолжения так называемой "спецоперации". Ведь конечных "результатов", о которых говорит бункерный дед, добиться невозможно. А каждый шаг приводит к еще большему углублению кризисного положения России на международной арене. Фактически окружение Путина внутри страны-агрессора начинает задавать вопросы. Мол, что происходит.

"Уже все желания Путина, которые он выражает, особенно, что касается чувствительных моментов, сохранение "памятника себе" – Крымского моста, международные поездки – повсюду провалы, провалы, провалы", – подчеркнул общественный деятель.

Российская элита все это видит, но у нее полностью связаны руки. В стране-агрессоре понимают, что все работает против. Еще полтора года назад россияне надеялись, что они подстроятся и санкции не будут столь мощными.

"История именно с участием Путина в саммите БРИКС – очень показательна. Один день звучит заявление, что мы "объявим войну", а второй день, что "договорились". С него хохочет весь мир. Цена этого смеха очень жесткая и высокая – жизнь украинцев", – подчеркнул глава БФ "Новая дорога".

Путин не едет на саммит БРИКС