Росія хоче змінити умови зернової угоди

В новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що Кремль, ймовірно, намагається пом'якшити заяву міністерства оборони Росії від 19 липня про те, що вважатиме усі судна у Чорному морі – військовими цілями.

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Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу,

– йдеться в огляді.

Також російське мзс, ймовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, попри її вихід із зернової угоди, щоб залишити відкритим канал для Росії, знову ж таки, аби переглянути зернову угоду на більш вигідних для неї умовах, замість того, щоб укладати абсолютно нову.

Що означають умови Путіна

Експерти звернули увагу, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на поставки російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT.

Важливо! Посилення ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами, наголосили в ISW.

Аналітики додали, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, тоді як інші імітують бажання брати участь у переговорах.

Мова також про те, що Путін продовжує докладати зусиль, аби посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною і НАТО. Мета диктатора зрозуміла – щоб підтримати намагання Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи і підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.

Росія вийшла з зернової угоди: головне

Кремль заявив про вихід з зернової угоди 17 липня. Також там заявили, що вважатимуть усі судна, які прямуватимуть до Чорноморських портів – військовими цілями, а відтак атакуватимуть. Погрози стосувались і цивільних суден, і суден під прапорами інших країн.

Протягом останніх кількох днів ворог активізував атаки на Одесу та область, завдаючи колосальних збитків.