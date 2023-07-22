Россия хочет изменить условия зернового соглашения

В новом отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что Кремль, вероятно, пытается смягчить заявление министерства обороны России от 19 июля о том, что будет считать все суда в Черном море – военными целями.

Смотрите также Оружие "тотальной войны": что известно о "Москитах", которыми Россия хочет бить по судам в Черном море

Россия маневрирует, чтобы сохранить возможность модифицировать действующее соглашение, а не вести переговоры об совершенно новом, поскольку она стремится получить значительные уступки от Запада,

– говорится в обзоре.

Также российское МИД, вероятно, пытается доказать, что Россия все еще является де-юре участником, несмотря на ее выход из зернового соглашения, чтобы оставить открытым канал для России, опять же, чтобы пересмотреть зерновое соглашение на более выгодных для него условиях, вместо того чтобы заключать совершенно новое.

Что означают условия Путина

Эксперты обратили внимание, что Путин выдвинул ряд требований по возвращению России к соглашению 19 июля, в частности, снятию санкций на поставки российского зерна и удобрений и возобновление подключения обслуживающих поставки продовольствия российских банков к SWIFT.

Важно ! Усиление ударов по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также угрозы морской эскалации в Черном море, вероятно, преследуют цель, среди прочего, оказывать давление на Запад, чтобы он согласился с этими требованиями, подчеркнули в ISW.

Аналитики добавили, что Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике, направленной на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки, и часто одни должностные лица продвигают эту риторику, в то время как другие имитируют желание участвовать в переговорах.

Речь также о том, что Путин продолжает прилагать усилия, чтобы посеять разногласия внутри НАТО и между Украиной и НАТО. Цель диктатора ясна – чтобы поддержать попытки Кремля по Черноморской зерновой инициативе и взорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада.

Россия вышла из зерновой сделки: главное

Кремль заявил о выходе из зернового соглашения 17 июля. Также там заявили, что сочтут все суда, которые будут направляться в Черноморские порты – военными целями, а затем будут атаковать. Угрозы касались и гражданских судов и судов под флагами других стран.

В последние несколько дней враг активизировал атаки на Одессу и область, нанося колоссальный ущерб.