По данным международных СМИ, президент России Владимир Путин предложил Катару договоренности о зерне при посредничестве Турции. Однако эта инициатива диктатора была отклонена обеими странами – собственно, Катаром и Турцией. В то же время на официальном уровне заявлений на этот счет пока не было.

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Провальная идея Москвы

План "бункерного" заключался в доставке одного миллиона тонн российского зерна в Турцию за счет Катара, для его последующего отправления "нуждающимся в этом странам Африки". Должно бы это было произойти на "льготных условиях".

Ни Катар, ни Турция не согласились с идеей, которую Москва еще не вынесла на формальный (официальный – 24 Канал) уровень. Вероятно, Кремль впервые выдвинул идею поставки зерна в Африку еще в прошлом году,

– говорится в материале Financial Times со ссылкой на анонимные авторитетные источники.

Обратите внимание! Ожидается, что на официальном уровне Москва выдвинет свое предложение по зерну на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе или во время визита Путина в Турцию в августе.

Как и Запад, Украина с глубоким подозрением относятся к подобным инициативам России. К тому же сейчас оккупанты активно атакуют Юг нашего государства, очевидно, преследуя цель достичь военно-морской блокады черноморских портов нашего государства. Как известно, порты сейчас спасают экономику Украины.

Россия продолжает жестоко бомбить портовые города Украины после того, как она вышла из Черноморского соглашения при посредничестве ООН и Турции. Договоренности позволили экспортировать 33 миллиона тонн зерна. Украина назвала эти действия попыткой уничтожить возможность снабжать продовольствием страны глобального юга.

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Разговор Зеленского и Эрдогана