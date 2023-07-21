У Эрдогана заявили, что позвонил по телефону Владимир Зеленский. В ходе разговора лидеры стран говорили о продлении соглашения о черноморском зерновом коридоре, пишет 24 Канал.

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Зеленский и Эрдоган поговорили о зерновом соглашении

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры подробно обсудили продление соглашения о черноморском зерновом коридоре во время телефонного разговора,

– говорится в сообщении пресс-службы президента Турции.

Владимир Зеленский по результатам переговоров заявил, что политики скоординировали усилия по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы.

"Из-за действия России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла всего над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", – заверил президент Украины.

Кроме того, Зеленский с Эрдоганом говорил о реализации формулы мира и попросил способствовать возвращению украинских заключенных, в частности, крымских татар.

Украинский лидер пояснил, что разблокировка зернового коридора является абсолютным приоритетом.

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По данным CNN, Реджеп Эрдоган заявил, что Турция "без колебаний" выступит с инициативой, необходимой для предотвращения "вредных последствий" выхода Москвы из черноморского зернового соглашения.

Кроме того, президент сказал, что зерновое соглашение является "жизненно важной инициативой" для человечества и наметил приверженность Турции поддержать ее будущее.

Прекращение Черноморской зерновой инициативы (зернового соглашения – 24 Канал) будет иметь ряд (вредных) последствий, начиная от повышения мировых цен на продовольствие в некоторых регионах до голода, а затем и новых волн миграции. Мы без колебаний берем на себя инициативу, чтобы предотвратить это,

– заверил Эрдоган.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 июля сказал, что если кто-то там в России надеется, что они смогут сделать Черное море простором произвола и терроризма, то у них это не получится.

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