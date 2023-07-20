У ніч проти 20 липня ворог завдав удару по Півдню України. Власне, під прицілом була Одеса й Миколаїв. Згодом Данілов метафорично відповів Росії, зазначивши, що з "червоних ліній" Путіна Україна уже зробила зашморг для імперського режиму Кремля, і розповів про інші проблеми для загарбників більш конкретно.

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Флот дронів уже напоготові

Власне, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони, відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивства цивільних буде – збільшення кількості й масштабів ударів Збройних Сил по окупаційних військах.

Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.

Разом з тим Данілов констатував, що спроби окупантів залякати українців мають протилежний ефект і наслідки будуть катастрофічними для Росії. Зокрема, у хід піде не лише армія, а й флот безпілотників.

Окупантів очікує багато неприємних "сюрпризів" і "привітів" – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів.

Зверніть увагу! Наприкінці свого повідомлення посадовець згадав про одеських політиків проросійських політичних рухів – Партії регіонів і ОПЗЖ. "Саме час пояснити (проросійським політикам – 24 Канал), як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "рускій мір" і скільки крові це коштувало", – йдеться у заяві.

Більше контексту

У ворожій державі говорили, що ці атаки на Україну є наслідком підриву Кримського мосту у ніч проти 17 липня. Україна офіційно не підтверджувала своєї причетності до цього, однак певні аналітики стверджують, що це зробили морські дрони.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, військового експерта Олександра Мусієнка, такі безпілотники є надзвичайно цікавою і перспективною зброєю. За його словами окупантам важко від них захищатися.

Якраз-таки про ці "диво-дрони", як ми писали вище, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. А про те що наша держава першою у світі створює морський флот таких БпЛА, стало відомо ще в листопаді 2022 року.

Наостанок слід сказати, що "відповідь Росії" на підрив переправи у вигляді терору мирного населення є дуже цинічної. Лише внаслідок атаки на Південь у ніч проти 20 липня станом на 16:30 відомо про трьох жертв. В Одесі загинув 21-річний хлопець, а в Миколаєві – подружня пара. Рятувальники дістали тіла цих українців з-під завалів.