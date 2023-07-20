Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький поділився у соцмережах відео. На кадрах зафільмована робота правоохоронців, які першими приїхали на місце удару в Одесі після атаки Росії по Україні у ніч на 20 липня.
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Правоохоронці оперативно допомогли постраждалим
На кадрах можна побачити зруйновані будинки, зламані паркани та поламані дерева. В деяких будівлях почалася пожежа.
Правоохоронці обходять місце удару та гучно запитують, чи є там хтось. Згодом співробітники знаходять постраждалого чоловіка, допомагають йому вибратися, відводять до безпечного місця та надають першу медичну допомогу.
На кадрах також можна побачити й почути інших постраждали. Одна людина почала сперечатися з правоохоронцями, бо не хотіла залишати будівлю попри загрозу для свого життя. Згодом на місце удару приїхали пожежники.
Кадри з бодікамер поліції в Одесі: відео
У поліції розповіли про загиблих та постраждалих
Першими на місце прибули патрульні. Зі зруйнованого будинку почули крики про допомогу. Щоб евакуювати громадян, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі. Вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце,
– сказав він.
Що відомо про останню атаку росіян по Одесі
- Окупанти знову обстріляли Південь у ніч на 20 липня. Через це в Одесі загинув молодий чоловік.
- Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рятувальники знайшли під завалами тіло 21-річного хлопця. Як виявилося, він працював охоронцем цивільної будівлі.
- Також Кіпер повідомив про 8 постраждалих людей. Серед них є троє співробітників ДСНС.
- Росіяни в ту ніч випустили 19 крилатих ракет різних типів та 19 дронів-камікадзе. Загалом наша ППО знищила 18 ворожих повітряних цілей.