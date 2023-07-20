Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поделился в соцсетях видео. На кадрах заснята работа правоохранителей, которые первыми приехали на место удара в Одессе после атаки России по Украине в ночь на 20 июля.
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Правоохранители оперативно помогли пострадавшим
На кадрах можно увидеть разрушенные дома, сломанные заборы и поломанные деревья. В некоторых зданиях начался пожар.
Правоохранители обходят место удара и громко спрашивают, есть ли там кто-нибудь. Впоследствии сотрудники находят пострадавшего, помогают ему выбраться, отводят в безопасное место и оказывают первую медицинскую помощь.
На кадрах можно увидеть и услышать других пострадавших. Один человек начал спорить с правоохранителями, потому что не хотел покидать здание, несмотря на угрозу для своей жизни. Затем на место удара приехали пожарные.
Кадры с бодикамер полиции в Одессе: видео
В полиции рассказали о погибших и пострадавших
Белошицкий заявил, что российская атака по Одессе унесла жизни одного человека.
Первыми на место прибыли патрульные. Из разрушенного дома услышали крики о помощи. Чтобы эвакуировать граждан патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место,
– сказал он.
По его словам, у одного из потерпевших были многочисленные осколочные ранения. Правоохранители наложили ему жгут и следили за его состоянием до приезда медиков.
Что известно о последней атаке россиян по Одессе
- Оккупанты снова обстреляли Юг в ночь на 20 июля. Из-за этого в Одессе погиб молодой человек.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что спасатели нашли под завалами тело 21-летнего парня. Как оказалось, он работал телохранителем в гражданском здании.
- Также Кипер сообщил о 8 пострадавших людях. Среди них трое сотрудников ГСЧС.
- Россияне в ту ночь выпустили 19 крылатых ракет разных типов и 19 дронов-камикадзе. В общей сложности наша ПВО уничтожила 18 враждебных воздушных целей.