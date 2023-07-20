Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его информации, погибшим оказался парень 2002 года рождения.

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К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший – охранник гражданского здания, 2002 года рождения,

– сообщил чиновник.

Сколько человек пострадали во время атаки

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что по факту ночного удара начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

От взрыва вражеской ракеты в центре Одессы множественные ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летний парень, они госпитализированы в больницу. По состоянию на 11 часов под завалами найдено тело одного погибшего,

– говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки по городу Одесса пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.

"В городские больницы госпитализировали троих пострадавших. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них – сотрудник ГСЧС", – уточнил Кипер.

По его данным, у пострадавших – осколочные ранения и отравления продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Атака на Одесскую область: главное