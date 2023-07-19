Отже, у ніч проти 19 липня на Україну летіли ракети Х-22, "Калібри", "Онікси" та дрони-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом були об'єкти військові та критична інфраструктура. Основний напрямок удару для ворога був – Одеська область.

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Які цілі Росія випускала по Одещині

Власне, ракети Х-22 та "Онікс" та інші цілі було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

За словами речника ОК "Південь" Владислав Назарова:

Х-59 була збита на підльоті до берега – вона впала в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву; вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо; три цивільні особи травмовано.

"Онікси" і Х-22 Росія спрямувала на портову і критичну інфраструктуру, влучивши в зерновий і олійний термінал; внаслідок цього було пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження; зайнялась пожежа, яку виїхали гасити відповідні служби; попередньо, постраждалих немає;

в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях із тютюном і фейєрверками; вогнеборці взялися ліквідовувати пожежу площею понад 3 000 квадратних метрів.

Внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення,

– написав Назаров.

Загалом про успіхи ППО

Як зазначили у Повітряних силах, протягом кількох хвиль атак загарбники застосували:

16 "Калібрів", імовірно, з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що в Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда, що в Криму, та Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї.

ППО України знищила 37 повітряних цілей:

13 "Калібрів";

1 ракету Х-59;

23 "Шахеди".

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об'єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Які ще регіони були під прицілом