Ніч проти середи, 19 липня, була неспокійною через ворожі БпЛА, що окупанти запустили по Україні. Так, уже під ранок "Шахеди" дісталися Житомирської області. На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок цього, за попередньою інформацією, немає.
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Наслідки атаки на Житомирщину
Як зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, через цей обстріл все ж постраждав інфраструктурний об'єкт. Також є пошкодження приватних домогосподарств.
Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі (станом на 08:00, 19 липня – 24 Канал) інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється,
– йдеться у повідомленні.
Як розпізнати дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу
Більше про нічний обстріл України
- Відомо, що Росія запустила в ніч на 19 липня по Одеській та Миколаївській областях ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Власне, місцеві чули вибухи в Одесі. Також була загроза атаки "Шахедами" та "Калібрами", пуски Х-22.
- У Київській міській військовій адміністрації заявили, що столиця також була під загрозою "Шахедів", однак ППО виявила та знищила всі ворожі дрони ще на підступах до Києва. За попередніми даними, постраждалих чи жертв немає, руйнувань теж.
- Разом з тим у Кропивницькому, що є обласним центром Кіровоградської області, близько 07:00 чули вибухи. Схоже, загарбники планують робити усе, аби надалі терор українців не припинявся.