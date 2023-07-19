Наразі у КМВА наголошують, що жертв та руйнувань внаслідок цієї атаки – немає. Однак місцева влада ще уточнює дані щодо наслідків атаки.

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Що відомо про атаку "Шахедами" на Київ

У Повітряних Силах близько 2 години ночі повідомили про тривогу в Київські області. Тоді там виявили ворожі безпілотники типу "Шахед". У столиці тривога почалася на 2 години пізніше – близько 4:41 ранку.

У Київській обласній військовій адміністрації наголосили, що в регіоні працювала українська протиповітряна оборона. Тому там попросили дотримуватися інформаційної гігієни та не нехтувати елементарними нормами безпеки.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – зазначили в Київській ОВА.

Відбій повітряної тривоги у столиці та Київській області пролунали близько 5:40. Після цього про всі деталі нічної атаки висловився очільник Київській міській військовій адміністрації Сергій Попко, наголосивши, що атака "Шахедами" для росіян пройшла безрезультативно.

Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються,

– підкреслив він.

Він також закликав громадян подякувати Силам протиповітряної оборони за вдалу роботу донатами. Наостанок Попко попросив жителів столиці та області берегти себе.

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