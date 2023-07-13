Наразі дані про постраждалих та руйнування уточнюють. Екстрені служби вже прямують на місце інциденту.

Зверніть увагу У багатьох областях України – повітряна тривога: у Києві працює ППО

Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 у Солом'янському районі столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків,

– мовилося у повідомленні.

Згодом дані уточнили: ймовірне падіння уламків зафіксували у декількох районах. Зокрема, у Шевченківському районі уламки влучили у 5 поверх багатоповерхівки. У Дарницькому – технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Віталій Кличко наголосив, що екстрені служби викликали у таких районах: