Українцям нагадують, що коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Окрім того, людям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

00:37 Українців попередили, що ракети прямують на Захід. Потрібно перебувати в укриттях.

00:30 Повітряну тривогу оголосили у таких областях: Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Луганська.

00:28 Повітряні сили заявили, що ракети рухаються у бік таких областей: Вінницька, Житомирська, Черкаська.

00:24 Повітряні сили попередили Черкаську область, що ракети рухаються у її напрямку.

00:00 Повітряні сили заявили про ймовірний пуск ракет "Калібр". Окрім того, мовилося про можливе застосування БпЛА.