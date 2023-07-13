Украинцам напоминают, что когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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