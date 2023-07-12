Какая ситуация в дипломатии во время второго дня проведения саммита НАТО в Вильнюсе и на фронте в Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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