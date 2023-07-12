Какая ситуация в дипломатии во время второго дня проведения саммита НАТО в Вильнюсе и на фронте в Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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4:38 Мэр Мелитополя рассказал, что россияне в ожидании Сил обороны Украины продолжают укрепляться в Мелитополе. Они готовят фортификационные постройки, братские могилы и крематории. Также враги свозят личный состав.

2:40 Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии. В документах подчеркнули, что примирение между нашими государствами, над построением которого представители обоих народов работали годами, "должно включать также признание вины и честь памяти жертв Второй мировой войны".

1:23 Кое-где в Украине прозвучала воздушная тревога. Россия запустила по Киевской области дроны-камикадзе типа "Шахед". В Киевской городской военной администрации заявили, что все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и сбили силы и ПВО.

00:56 Журналист Денис Казанский обратил внимание на видео российских волонтеров Романа и Маргариты Кривцовых из Курска, ноющих, что у них создается впечатление, что 70% населения Херсонской и Запорожской области против них. Россиянин добавил, что среди жителей временно оккупированных территорий много сдающих позиции россиян.