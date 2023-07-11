Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и что будут заявлять лидеры на саммите НАТО об Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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5:53 В Киевской городской военной администрации рассказали, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.

4:39 Взрывы раздавались в Киеве. Работала ПВО – вражеские дроны сбивали на подступах к столице.

2:59 Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Взрывы раздавались в Одессе, Черкасской области. Предварительно известно, что работала ПВО.

2:00 Reuters написало, что у НАТО утвердили планы защиты от нападения России. Согласия по региональным оборонным планам достигли за день до саммита в Вильнюсе, преодолев блокаду Турции.

Кроме реакции на российскую атаку, в этих планах будут также рекомендации странам Альянса, как модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение. Для полной реализации планов понадобится несколько лет, но при необходимости НАТО может немедленно вступить в бой.

1:34 Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что боевики ЧВК "Вагнера" во время мятежа приблизились к ядерной базе "Воронеж-45". Единственным препятствием между вагнеровцами и базой была закрыта дверь, поэтому наемники Пригожина не попали в техническую секцию.

В то же время, там хранятся небольшие ядерные устройства еще с советских времен. Это оружие даже можно "носить в рюкзаке".

00:31 По данным иностранных СМИ, Владимир Зеленский на саммите НАТО, который пройдет 11 – 12 июля в Вильнюсе, встретится с Джо Байденом и премьер-министром Японии Кишидой. Будут говорить политики об укреплении дипломатических отношений, оказании Киеву военной помощи. Ключевым будет обсуждение вопроса о вступлении нашего государства в Альянс.