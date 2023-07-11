Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и что будут заявлять лидеры на саммите НАТО об Украине – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также В Украине начали строить завод Bayraktar, консенсус НАТО по Украине: хронология 502 дня войны