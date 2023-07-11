Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та що заявлятимуть лідери на саміті НАТО про Україну – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також В Україні почали будувати завод Bayraktar, консенсус НАТО щодо України: хронологія 502 дня війни

5:53 У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами та засобам нашої протиповітряної оборони.

4:39 Вибухи лунали в Києві. Працювала ППО – ворожі дрони збивали на підступах до столиці.

2:59 Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Вибухи лунали в Одесі, Черкаській області. Попередньо відомо, що працювала ППО.

2:00 Reuters написало, що у НАТО затвердили плани захисту від нападу Росії. Згоди щодо регіональних оборонних планів досягли за день до саміту у Вільнюсі, подолавши блокаду Туреччини.

Окрім реакції на російську атаку, в цих планах також будуть рекомендації країнам Альянсу, як модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення. Для повної реалізації планів знадобиться кілька років, та за потреби НАТО може негайно вступити в бій.

1:34 Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що бойовики ПВК "Вагнера" під час заколоту наблизилися до ядерної бази "Воронєж-45". Єдиною перешкодою між вагнерівцями й базою були зачинені двері, тож найманці Пригожина не потрапили до технічної секції.

Водночас там зберігаються невеликі ядерні пристрої ще з радянських часів. Цю зброю навіть можна "носити в рюкзаку".

00:31 За даними іноземних ЗМІ, Володимир Зеленський на саміт НАТО, який пройде 11 – 12 липня у Вільнюсі, зустрінеться з Джо Байденом та прем'єр-міністром Японії Кішідою. Говоритимуть політики про укріплення дипломатичних відносин, надання Києву військової допомоги. Ключовим буде обговорення питання вступу нашої держави в Альянс.