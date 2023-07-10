Про те, яка ситуація на полі бою та в дипломатії напередодні саміту НАТО у Вільнюсі – читайте у тексті 24 Каналу.

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