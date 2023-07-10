Про те, яка ситуація на полі бою та в дипломатії напередодні саміту НАТО у Вільнюсі – читайте у тексті 24 Каналу.

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6:22 Генштаб ЗСУ розповів, що Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Окрім того, наша авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби росіян.

5:25 Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупанти тиснуть на людей, щоб ті отримали російські паспорти. Також росіяни почали готувати перші експериментальні списки людей, яких депортуватимуть. Про це вони вже оголосили в тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

2:08 Джо Байден та Ердоган поспілкувалися перед самітом НАТО. Лідери країн також домовилися зустрітися під час саміту НАТО у Вільнюсі. Водночас вони обговорили майбутню зустріч, окрему увагу приділили вступу Швеції до Альянсу, а також підтримці України.

1:10 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог міг атакувати область ракетою С-300. Було зафіксовано один пуск, який "прилетів". Відбій повітряної тривоги пролунав о 01:38. Інших деталей наразі немає.