Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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ПВК "Вагнера" втратила багато бійців / Віталій Вотановський
Росія не покидає спроб захопити Україну. Проте Збройні Сили України активно вибивають ворога з нашої землі.
Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Повернення з Туреччини командирів "Азовсталі", атака по Лиману: хронологія 500 дня війни
ПВК "Вагнера" втратила багато бійців / Віталій Вотановський