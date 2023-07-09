Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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3:16 Російський активіст Віталій Вотановський розповів, що за 7 місяців цвинтар вагнерівців в Краснодарському краї збільшився на 776 могил. У грудні 2022 року там було 48 могил, та вже станом на 8 липня 2023 року їхня кількість зросла до 824.



ПВК "Вагнера" втратила багато бійців / Віталій Вотановський

2:33 Володимир Зеленський надав звання Героя України пілоту Данилу Мурашку. 24-річний захисник ціною власного життя відвів підбитий літак від будинків українців поблизу населеного пункту Шабельківка.