Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Возвращение из Турции командиров "Азовстали", атака по Лиману: хронология 500 дня войны
ПИК "Вагнера" потеряла много бойцов / Виталий Вотановский
Россия не оставляет попыток захватить Украину. Однако Вооруженные Силы Украины активно выбивают врага из нашей земли.
Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Возвращение из Турции командиров "Азовстали", атака по Лиману: хронология 500 дня войны
ПИК "Вагнера" потеряла много бойцов / Виталий Вотановский