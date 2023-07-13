В настоящее время данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Экстренные службы уже направляются на место инцидента.

Обратите внимание Во многих областях Украины – воздушная тревога: в Киеве работает ППО

В результате воздушной атаки на Киев, по состоянию на 01:39 в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков,

– говорилось в сообщении.

Затем данные уточнили: вероятное падение обломков зафиксировали в нескольких районах. В частности, в Шевченковском районе обломки попали в 5 этаж многоэтажки. В Дарницком – технический этаж многоэтажного жилого дома.

Виталий Кличко подчеркнул, что экстренные службы вызвали в следующих районах: