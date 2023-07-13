Людей просят не пренебрегать тревогой и оставаться в укрытиях гражданской защиты вплоть до отбоя. Соблюдение этого правила спасает жизнь.

Обратите внимание ВСУ существенно подорвали наступательные и оборонные возможности России, – Минобороны

В области продолжается "Воздушная тревога". В области слышались звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях,

– говорится в сообщении ОВА.

Возможно, на территории области работала ПВО. Подробностей пока нет. Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба.

Воздушная тревога в ночь на 13 июля – главное

Воздушная тревога в ночь на 13 июля 2023 года была объявлена фактически по всей Украине. Об угрозе не сообщают только жителей Харьковской и Одесской областей. Сначала сообщалось об угрозе для северных областей. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские "Калибры" направляются на Запад.

Впоследствии стало известно, что в воздушном пространстве над Киевской областью – дроны-камикадзе. Работает ПВО.

Важно! Украинцев призывают доверять только официальным источникам. оккупанты атакуют не только дронами и ракетами, но и фейками. Об угрозах украинцев предупреждают Воздушные силы ВСУ.