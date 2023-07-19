Сейчас в КМВА отмечают, что жертв и разрушений в результате этой атаки нет. Однако местные власти еще уточняют данные о последствиях атаки.
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Что известно об атаке "Шахедами" на Киев
В Воздушных Силах около 2 часов ночи сообщили о тревоге в Киевской области. Тогда там обнаружили вражеские беспилотники типа "Шахед". В столице тревога началась на 2 часа позже – около 4:41 утра.
В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе работала украинская противовоздушная оборона Поэтому там попросили соблюдать информационную гигиену и не пренебрегать элементарными нормами безопасности.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Оставайтесь в укрытии до окончания воздушной тревоги", – отметили в Киевской ОВА.
Отбой воздушной тревоги в столице и Киевской области произошел около 5:40. После этого обо всех деталях ночной атаки высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, отметив, что атака "Шахедами" для россиян прошла безрезультативно.
Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются,
– подчеркнул он.
Он также призвал граждан поблагодарить Силы противовоздушной обороны за удачную работу донатами. В заключение Попко попросил жителей столицы и области беречь себя.
Последний раз Киев атаковали 13 июля
- Российские военные ночью 13 июля совершили комбинированную атаку. Всего оккупанты выпустили по Украине 2 крылатые ракеты "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 "Шахедов".
- Досталось во время этой атаки и украинской столице. Тогда украинская ПВО сбила 10 вражеских беспилотников, однако их обломки упали в 5 районах Киева.
- Эти обломки также привели к пожару в многоэтажном доме в Дарницком районе украинской столицы. В результате атаки травмы получили 2 человека: 19-летняя девушка и 23-летний мужчина.
- Впоследствии в сети показали жуткие кадры последствий атаки "Шахедами" на Киев. В одной из многоэтажек образовалась дыра, а находившиеся рядом со зданием машины помяли обломки враждебных БПЛА.