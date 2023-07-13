Подробно поделился начальник КГВА Сергей Попко. Он отметил, что Киев третий день подряд атакуют дронами "Шахед".

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Атаковали с разных направлений

По его словам, на столицу иранские "мопеды" заходили с разных направлений. В воздушном пространстве Киева силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили около десяти целей врага. Он поблагодарил "хранителей нашего неба за отличную работу".

К сожалению, не обошлось без падения обломков. Их зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева. По предварительной информации, повреждены жилые дома.

С журналистами в эфире телемарафона пообщался спикер КГВА Михаил Шаманов. По его словам, воздушная тревога в столице звучала 3 часа и 10 минут. Он отметил, что все экстренные службы сразу же отправились на места падение обломков. Где вспыхнул пожар, занялись его ликвидацией.

Госпитализированы в больницу двое пострадавших в Дарницком районе. Речь идет о 19-летнюю девушку и 23-летнего мужчину, в них осколочные ранения. Также в Шевченковском районе удалось спасти человека во время ликвидации последствий атаки.

Информация оперативного сведения обновляется. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги,

– призыва Сергей Попко.

Последствия атаки дронами по Киеву / Фото ГСЧС

Атака Киева дронами: что говорят в ГСЧС

Спасатели сообщили, что ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажки. Там же пострадали два человека, у них отравления продуктами горения. В ГСЧС отметили, что пострадавшие отказались от госпитализации. По тому же адресу спасли и вывели на безопасное расстояние еще одного человека.

Кроме того, повреждение фасада 25-этажки зафиксировали по другому адресу. Случилось это на уровне последнего этажа, но обошлось без пожара. Там же спасатели обнаружили двух пострадавших с осколочными ранениями, о которых мы рассказывали выше.

По другому адресу зафиксировали возгорание в 1-этажном нефункционирующем здании. Огонь распространился на крышу общей площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар.

Также фиксировали и ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории. Что касается других адресов, откуда поступало обращение, то там обошлось без пожаров.

К работе привлекали 95 спасателей и 19 единиц как основной, так и специальной пожарно-спасательной техникой.