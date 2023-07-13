По предварительно информацией от ГСЧС, падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома.

Смотрите также Россия совершила комбинированную атаку по Украине: "Калибры" летели на Запад, "Шахеды" – на Киев

Жертвой атаки на Киев стал один человек

В результате повреждений после атаки россиян были травмированы два человека. Кроме того, по этому же адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние один человек.

Спасатели ликвидировали последствия после атаки "Шахедов" в Киеве / Фото ГСЧС

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. В результате пострадали два человека, которые с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Последствия попадания обломков "Шахеда" в дом в Дарницком районе / Фото Ян Доброносов и "Киев24"

В КМВА сообщили, что случаи падения обломков зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.

В Дарницком районе известно о двух травмированных: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.

Последствия после падения обломков "Шахеда" в Киеве: смотрите видео (Источник видео: Ян Доброносов)

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

Сколько "Шахедов" Россия выпустила по Украине