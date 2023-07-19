Ночь на среду, 19 июля, была беспокойной из-за вражеских БПЛА, которые оккупанты запустили по Украине. Так, уже под утро "Шахеды" добрались до Житомирской области. К счастью, пострадавших или жертв в результате этого, по предварительной информации, нет.
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Последствия атаки на Житомирщину
Как отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, из-за этого обстрела все же пострадал инфраструктурный объект. Также имеются повреждения частных домохозяйств.
Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока (по состоянию на 08:00, 19 июля – 24 Канал) информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется,
– говорится в сообщении.
Как распознать дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала
Больше о ночном обстреле Украины
- Известно, что Россия запустила в ночь на 19 июля по Одесской и Николаевской областям ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Собственно местные слышали взрывы в Одессе. Также была угроза атаки "Шахедами" и "Калибрамы", пуски Х-22.
- В Киевской городской военной администрации заявили, что столица также была под угрозой "Шахедов", однако ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны еще на подступах к Киеву. По предварительным данным, пострадавших или жертв нет, разрушений тоже.
- Вместе с тем в Кропивницком, являющемся областным центром Кировоградской области, около 07:00 слышали взрывы. Похоже, захватчики планируют делать все, чтобы в дальнейшем террор украинцев не прекращался.