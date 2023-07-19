Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. В ночь на 19 июля Россия также атаковала Украину ракетами и "Шахедами", пишет 24 Канал.

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Что известно о пусках "Калибров"

Суспильне со ссылкой на корреспондентов ориентировочно в 7 часов утра 19 июля сообщило, что в Кропивницком Кировоградской области слышали звуки взрывов. Местные власти по состоянию на 7:25 19 июля не комментировали ситуацию в городе.

Кстати, тревогу на территории Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской области объявили ориентировочно в 6:44 19 июля. Уже ориентировочно в 7:09 раздались отбои.

Россия атаковала Украину в ночь на 19 июля: коротко