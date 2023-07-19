Как мы уже отметили, около часу ночи стало известно о запусках крылатых ракет "Калибр". По этой причине на Юге раздалась воздушная тревога, а жителей попросили оставаться в укрытиях до отбоя.

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Атака "Калибрами" 19 июля: что известно

Обратите внимание, что в ночь на 18 июля россияне атаковали Одесщину "Калибрами". Тогда враг выпустил шесть крылатых ракет. К счастью, все удалось сбить силам ПВО.

Была также угроза атаки Х-22

Отметим, что около полуночи воздушную тревогу объявляли в Киеве. Тогда была вероятность, что россияне запустят по ряду регионов ракеты Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Ближе к 1 ночи это воздушное судно отошло от возможных пусковых рубежей. А уже в 01:10 Воздушные силы зафиксировали вылет сразу четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок на Северном Кавказе. Еще 4 этих самолета – вдоль восточной границы. В общем говорится о 8 Ту-22М3, из которых могут производить пуски ракет.