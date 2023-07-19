Обратите внимание, что в ночь на 18 июля россияне атаковали Одесщину "Калибрами". Тогда враг выпустил шесть крылатых ракет. К счастью, все удалось сбить силам ПВО.
Была также угроза атаки Х-22
Отметим, что около полуночи воздушную тревогу объявляли в Киеве. Тогда была вероятность, что россияне запустят по ряду регионов ракеты Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3.
Ближе к 1 ночи это воздушное судно отошло от возможных пусковых рубежей. А уже в 01:10 Воздушные силы зафиксировали вылет сразу четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок на Северном Кавказе. Еще 4 этих самолета – вдоль восточной границы. В общем говорится о 8 Ту-22М3, из которых могут производить пуски ракет.