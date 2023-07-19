Как мы уже отметили, около часу ночи стало известно о запусках крылатых ракет "Калибр". По этой причине на Юге раздалась воздушная тревога, а жителей попросили оставаться в укрытиях до отбоя.

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Атака "Калибрами" 19 июля: что известно

01:20 Monitor пишет, что в Одессе и в Одесской области "чисто". Просьба оставаться в укрытиях до тех пор, пока не объявят об отбое воздушной тревоги.

01:15 Monitor пишет, что в Одесскую область еще направляются "Калибры". Также уточняют, что с Моздока подняли не 4, а 2 Ту22М3. Итак, всего в небе находится 6 самолетов стратегической авиации.

01:12 Мониторинговый канал Monitor предупредил, что боевая работа по "Калибрам" не завершилась. Одещина все еще находится под угрозой ракетного удара.

01:05 СМИ пишут, что в Одессе раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО. Призываем вас не рисковать собственной жизнью и не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Также ни в коем случае не снимайте работу ПВО.

01:01 Об угрозе с неба предупредили жителей Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

00:56 Воздушные силы пишут, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Предупредили об опасности Одесской и Николаевской областей.

00:55 Воздушную тревогу объявили жителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Обратите внимание, что в ночь на 18 июля россияне атаковали Одесщину "Калибрами". Тогда враг выпустил шесть крылатых ракет. К счастью, все удалось сбить силам ПВО.

Была также угроза атаки Х-22

Отметим, что около полуночи воздушную тревогу объявляли в Киеве. Тогда была вероятность, что россияне запустят по ряду регионов ракеты Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Ближе к 1 ночи это воздушное судно отошло от возможных пусковых рубежей. А уже в 01:10 Воздушные силы зафиксировали вылет сразу четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок на Северном Кавказе. Еще 4 этих самолета – вдоль восточной границы. В общем говорится о 8 Ту-22М3, из которых могут производить пуски ракет.