В Воздушных силах предупреждали об опасности. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

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10:33 Причина тревоги – вражеские Ту-22м3 передислоцируются с аэродрома "Шайковка" на аэродром "Моздок".

10:31 Начались отбои в других областях. Запуски не зафиксированы, небо чистое.

10:29 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

10:28 Вероятно, идет передислокация 2 бортов на аэродром Моздок. Эти борта несколько дней назад отстрелялись по Запорожью и вернулись на Шайковку, сообщают мониторинговые группы.

10:25 В Воздушных силах заявили, что есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

10:23 Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БПЛА.

10:22 В Черниговской области вражеский разведывательный дрон. Тревога связана с вражеской активностью Ту-22м3 в районе Курска. Пока что без пусков.

10:21 Активность Ту-22м3 вдоль Северо-Восточной границы.

10:20 Тревога распространяется по стране.



Актуальная карта тревог

10:15 В Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте сигналами тревоги и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие.

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