Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. У ніч проти 19 липня Росія також атакувала Україну ракетами та "Шахедами", пише 24 Канал.
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Що відомо про пуски "Калібрів"
Суспільне з посиланням на кореспондентів орієнтовно о 7 годині ранку 19 липня повідомило, що у Кропивницькому Кіровоградської області чули звуки вибухів.
До речі, тривогу на території Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської області оголосили орієнтовно о 6:44 19 липня. Вже орієнтовно о 7:09 пролунали відбої.
Росія атакувала Україну в ніч проти 19 липня: коротко
- Орієнтовно о 1 годині ночі проти 19 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО.
- Згодом були повторні пуски ракет "Калібр" з Чорного моря та Х-22 і "Шахедів". Відбій тривоги пролунав тільки орієнтовно о 3:21 19 липня.
- Також ворог атакував Київ. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що ворога атакував столицю "Шахедами". Наші сили ППО ще на підступах до Києва виявили та ліквідували ворожі цілі. За попередньою інформацією, люди не постраждали, руйнувань немає.