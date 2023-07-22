Политтехнолог Михаил Шейтельман напомнил, что сегодняшние действия России по ситуации в Черном море напоминают происходящие в этом регионе события в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ситуация кардинально изменилась

В начале войны украинские корабли не могли выйти из портов и отгружать грузы. Также россияне обстреливали грузовые суда, в том числе нефтяной танкер под флагом Молдовы.

"Тогда была полная блокада, но Украина не имела возможности ничего с этим поделать. И лишь через несколько месяцев возникла инициатива создать зерновое соглашение и оно заработало. А сейчас Владимир Путин поступает то же самое, что и в начале войны. Но сейчас его действия получили жесткое сопротивление со стороны Украины. Это значит, что ситуация кардинально изменилась за последние полтора года", – подчеркнул он.

В начале полномасштабного вторжения действия Путина были обусловлены тем, что он собирался быстро одержать победу в войне и отрезать весь Юг Украины.

Но сейчас он занимается бизнесом. В этом году у России хороший урожай зерна, и она может покрыть его нехватку зерна, которая возникнет из-за невозможности Украины поставлять его на рынок и прекращения зернового соглашения. И Путин подчеркивает, что он может покрывать эту нехватку либо безвозмездно, либо за деньги. То есть, Россия планирует занять украинские рынки зерна. И борьба идет именно за это,

– объяснил Шейтельман.

Именно поэтому оккупанты наносят удары по элеваторам в украинских портах, чтобы у Украины не было возможности быстро вернуться на рынок зерна.

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Мир все понимает, но ничего не делает

Кроме того, Путин верит, что в ближайшие месяцы примет соглашение о замораживании войны по нынешней линии фронта. И в тот момент, в фантазиях российского диктатора, все рынки Украины займет Россия. В таком случае Киев потеряет десятки миллионов долларов.

Это уже вопрос экономической независимости Украины. А потому цель России на длительный срок "задушить" Киев в экономическом смысле,

– подчеркнул политтехнолог.

Однако наиболее возмутительно в этой ситуации, по мнению Михаила Шейтельмана, то, что мир все это понимает, но ничего с этим не делает. И потому получается, что теперь так можно "заниматься бизнесом" и сейчас именно такие "правила торговли" – топить корабли конкурентов и бомбить их элеваторы, как это делает Россия.

Обратите внимание! Западные аналитики предполагают, что у России есть план поставки зерна в Африку. Но при этом ей нужно убрать Украину с рынка зерна. По информации западных СМИ, Путин предложил "схему", когда один миллион тонн зерна из России будет доставлен в Турцию при посредничестве Катара, а затем направлен в Африку. Однако Катар и Турция вроде бы не согласились на этот план Путина.

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