Речь идет о реализации договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, который состоялся 11-12 июля. Кроме того, Владимир Зеленский обсудил и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

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Среди тем разговора было и Черное море

Также глава Украины и генеральный секретарь Альянса поделились оценками сложившейся сегодня ситуации в Черном море. А также оценками, касающихся рисков, которые эта ситуация создает для глобальной продовольственной безопасности.

Среди тем разговора, конечно, были и поставки украинского зерна.

Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора",

– написал Владимир Зеленский.

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