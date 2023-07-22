Речь идет о реализации договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, который состоялся 11-12 июля. Кроме того, Владимир Зеленский обсудил и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.
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Среди тем разговора было и Черное море
Также глава Украины и генеральный секретарь Альянса поделились оценками сложившейся сегодня ситуации в Черном море. А также оценками, касающихся рисков, которые эта ситуация создает для глобальной продовольственной безопасности.
Среди тем разговора, конечно, были и поставки украинского зерна.
Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора",
– написал Владимир Зеленский.
Что Украина получила от саммита НАТО в Вильнюсе
- Во время двухдневного саммита НАТО Украина так и не услышала прямого приглашения в Альянс. Однако вместо этого для нашего государства отменили ПДЧ, а также объявили о новой военной помощи и даже гарантиях безопасности. Следует отметить, что в коммюнике закреплено, что "Украина будет членом НАТО".
- Отмена ПДЧ для Украины означает сокращение пути к членству в Альянсе, которое будет происходить по ускоренной процедуре. Также оно убирает манипуляции о "реформах". Кроме того, это четкий отход от риторики об "открытой двери".
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в вопросе членства Украины должны быть выполнены условия, которые он не назвал. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что нет никакой ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы – неизвестно.
- Также на саммите был создан Совет Украина – НАТО. Теперь за столом с членами Североатлантического союза наше государство не консультируется, как приложение в формате НАТО + 1, а является участником совместного органа с конкретными программами той же синхронизации с НАТО. По словам Владимира Зеленского, этот Совет не просто инструмент участия, это инструмент интеграции.
- Едва ли не главным достижением были гарантии безопасности для Украины, которые должны быть зафиксированы юридически, что станет своеобразным зонтиком безопасности для нашего государства. При этом говорится об индивидуальных гарантиях безопасности от каждой страны G7, к которым могут присоединиться и те страны, которые не входят в Группу Семи.