В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых.

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Четырех раненых госпитализировали

Один из раненых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой. Врачам удалось стабилизировать пациента.

Другие трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, но информация еще уточняется.

Что атаковала Россия

Российские террористы атаковали портовую инфраструктуру реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136.

Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.

Россия уничтожает портовую инфраструктуру Украины