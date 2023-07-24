Унаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених.
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Чотирьох поранених госпіталізували
Один з поранених – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.
Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.
Що атакувала Росія
Російські терористи атакували портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами Shahed-136.
Три дрони знищили наші сили ППО.
Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.
Росія знищує портову інфраструктуру України
- Після того, як Москва відмовилася продовжити зернову угоду з ООН і Туреччиною, Росія знищує портову інфраструктуру України. Російські військові масовано обстрілюють Одеську та Миколаївську область.
- Масовані обстріли Півдня України розпочалися з 18 липня з атаки "Шахедів" і "Калібрів". У ніч на 19 липня окупанти навмисно спрямували ракети на резервуари з олією та зерном.
- 20 липня російські військові атакували Миколаїв та Одесу. Ворог бив по містах крилатими ракетами, дронами-камікадзе. Росія навмисно використовує типи ракет, які не здатні перехопити сили ППО.
- У ніч на 23 липня Росія здійснила одну з найбільш жорстоких атак по Одесі. Ворог обстріляв Одесу ракетами і зруйнував найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор.
- Внаслідок атаки є жертва та багато постраждалих. У російському міноборони заявили, що навмисно атакували цивільні будинки.