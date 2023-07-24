Частину ворожих безпілотників вдалося збити силами та засобами ППО. Речник Одеської ОВА наголосив, що Росія вкотре націлилася на Південь України.

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Одещину атакували "Шахедами"

Повітряна тривога в Одеській області у ніч на 24 липня тривала майже 4 години. У цей час ворог намагався атакувати регіон дронами-камікадзе. Як повідомив Братчук, на жаль, не всі ворожі цілі вдалося збити і є влучання в інфраструктуру.

Усі подробиці щодо ворожої атаки згодом оприлюднять в Одеській ОВА та Повітряних силах. Разом з тим, Братчук наголосив, що Росія підступно вдається до атак на портову інфраструктуру, аби шантажувати світову спільноту.

Росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну,

– заявив Братчук.

Речник Одеської ОВА також висловив сподівання, що у майбутньому країни зможуть укласти нову зернову угоду. Проте він акцентував, що вона повинна містити гарантії безпеки, аби захистити зерно та портову інфраструктуру від нових підступних атак росіян.

В ОК "Південь" згодом підтвердили руйнування інфраструктури в Одеській області. Спікер Владислав Назаров повідомив, що ворожий безпілотник атакував ангар із зерновими.

"Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", – повідомили в ОК "Південь".

Попередньо є інформація про 4 постраждалих працівників портової інфраструктури, проте дані потребують уточнення.