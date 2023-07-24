Часть вражеских беспилотников удалось сбить силами и средствами ПВО. Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что Россия в очередной раз нацелилась на Юг Украины.

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Одесщину атаковали "Шахедами"

Воздушная тревога в Одесской области в ночь на 24 июля длилась около 4 часов. В это время враг пытался атаковать регион дронами-камикадзе. Как сообщил Братчук, к сожалению, не все враждебные цели удалось сбить и есть попадание в инфраструктуру.

Все подробности относительно вражеской атаки впоследствии будут обнародованы в Одесской ОВА и Воздушных силах. Вместе с тем Братчук подчеркнул, что Россия коварно прибегает к атакам на портовую инфраструктуру, чтобы шантажировать мировое сообщество.

Россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну,

– заявил Братчук.

Представитель Одесской ОВА также выразил надежду, что в будущем страны смогут заключить новое зерновое соглашение. Однако он подчеркнул, что она должна содержать гарантии безопасности, чтобы защитить зерно и портовую инфраструктуру от новых коварных атак россиян.

В ОК "Юг" позже подтвердили разрушение инфраструктуры в Одесской области. Спикер Владислав Назаров сообщил, что вражеский беспилотник атаковал ангар с зерновыми.

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован", – сообщили в ОК "Юг".

Предварительно есть информация о 4 пострадавших работниках портовой инфраструктуры, однако данные нуждаются в уточнении.