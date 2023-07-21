Эта ночная атака была легче по значимости, но довольно разрушительной по значению. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Враг применял волнообразную атаку, – Гуменюк рассказала детали ночного обстрела Одессы
Что сгорело на предприятии Одесщины во время ночной атаки
По словам Гуменюк, ночью оккупанты выпустили ракеты типа "Калибр" из Черного моря. К сожалению, 2 ракеты сразу попали в агропредприятие – фактически в склады.
Гуменюк рассказала, что когда спасатели начали тушить пожар, то снова раздался сигнал воздушной тревоги и следующая волна из одной ракеты попала еще раз в то же предприятие, повредив и сельскохозяйственную технику, и спасательную.
К счастью, спасатели были в укрытии и не пострадали. Однако есть 2 пострадавших в населенном пункте, где ударной волной разрушены и повреждены несколько зданий вокруг этого объекта,
– отметила она.
Гуменюк добавила, что в самом агропредприятии сгорело около 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Россияне уничтожили технику ГСЧС / фото МВД
Массированная атака Одесщины: что известно
- 21 июля в Одесской области 2 ракеты типа "Калибр", по информации военных из ОК "Юг", попали в зерновой склад агропредприятия на территории области.
- Позже подтвердилось, что оккупанты ночью ударили по агропредприятию в Одесской области. Они попали в зерновые терминалы и уничтожили сельскохозяйственную технику. Люди не пострадали.
- В Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Так, Россия выпустила ракеты на рассвете и попала в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека – они получили ранения.
- Кроме этого, во время дневной атаки 21 июля по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия днем выпустила, предварительно, до четырех ракет "Оникс". Он добавил, что "не удается уничтожать все воздушные цели", поскольку недостаточно средств для их обнаружения и уничтожения.