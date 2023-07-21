Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она объяснила тактику россиян.
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"Предполагаемо, что будут бить по агропредприятиям, по местам сосредоточения и хранения зерна. Атаковав три ночи подряд портовую инфраструктуру, сейчас враг переключился на тыловые регионы. Тыловые в смысле там, где происходят накопления", – пояснила Гуменюк.
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Детали атаки
Россияне использовали тактику низкого полета ракет, с маскировкой по особенностям ландшафта и непосредственно близко к государственной границе. Это для того, чтобы максимально усложнить работу сил ПВО. Ракеты были выпущены с корабля в Черном море, который оккупанты ближе к полуночи вывели на боевое дежурство.
То, что атаковали в две волны, – это терроризм. После первой атаки работали пожарные, пытались потушить пожар и раздался повторный сигнал воздушной тревоги. Фактически прилетела еще одна ракета в то же предприятие. Уничтожена и спецтехника спасателей, и сельскохозяйственная. Также ударной волной повреждено несколько домов вокруг,
– рассказала детали спикер.
Поэтому важно для местных держаться подальше от таких предприятий. В случае объявления воздушной тревоги не медлить и обязательно переходить в укрытие.
"Вероятность сохранения этих объектов, которые попадают под атаки, усилится с увеличением количества современных систем ПВО, обеспечивающих максимальную защиту от ракетно-дроновых атак", – подчеркнула Гуменюк.
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- Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что это уже 4 атака россиян на область за неделю. Оккупанты уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
- В ночь на 20 июля враг атаковал центр Одессы. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Известно о двух пострадавших, которых сразу госпитализировали.
- Ночью 19 июля россияне нанесли наиболее массированные удары по Одессе, применив ракеты и "Шахеды". Произошло много разрушений, пострадали около 11 человек.
- 18 июля оккупанты выпустили по Одесской области "Шахеды". По ним работали силы ПВО. Утром россияне продолжили атаку крылатыми ракетами типа "Калибр".