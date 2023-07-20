Как сообщила заместитель директора по развитию Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук, во время обстрела взрывная волна повредила окна и частично потолки в трех музеях Одессы.

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Повреждения получили три музея и здание-памятник архитектуры местного значения

Как известно из комментариев под сообщением Александры Ковальчук, говорится об:

Одесском литературном музее,

Одесском археологическом музее,

Одесском музее западного и восточного искусства.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отметил, что в результате ракетного удара полностью было уничтожено здание Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы. Он располагался в историческом здании-памятнике архитектуры местного значения.

В результате российских обстрелов страдает объект Всемирного наследия – исторический центр Одессы с портовой частью,

– написал министр культуры.

Украинским музеям, пострадавшим от российского террора, помочь согласился Международный альянс защиты наследия в зонах конфликтов (ALIPH). Он выразил готовность профинансировать консервационные работы. Быстрее ликвидировать последствия российского террора и подготовиться к дальнейшим атакам помогают и члены волонтерской инициативы Museum for change.

Последствия российской атаки для музеев / Александра Ковальчук, Александр Ткаченко, МКИП

Украина будет обращаться в ЮНЕСКО

Александр Ткаченко отметил, что "агония страны-террориста и возможность до сих пор производить вооружение в обход санкций дает России возможность думать, что она останется безнаказанной". Однако в Украине не будут сидеть сложа руки и уже готовят письмо ЮНЕСКО с описанием повреждений.

Также МКИП уже начало работу с международными партнерами по первоочередным мерам консервации поврежденных памятников.

Призываю ЮНЕСКО все же назвать имя агрессора, в очередной раз переосмыслить его роль в руководящих органах организации и эффективность организации, учитывая фактор присутствия там России,

– подчеркнул Александр Ткаченко.

Отметим, что исключить Россию из ЮНЕСКО призвал и городской глава Одессы Геннадий Труханов. Он сказал: "Помимо террора мирного населения, враг совершил преступление в отношении мирового наследия – исторического центра Одессы, который с недавних пор охраняется ЮНЕСКО. В результате ударов, нанесенных по нашему городу, повреждены музеи, десятки памятников архитектуры, которые находятся в охранной зоне".

Следует отметить, что Россия как государство-подписант Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия обязалась не прибегать к каким-либо умышленным действиям, которые могли бы нанести вред культурному и природному наследию, размещенному на территории других государств-сторон Конвенции. Однако как показывает история, ей безразлично любое международное право и подписанные ею же документы.