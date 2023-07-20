Як повідомила заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук, під час обстрілу вибухова хвиля пошкодила вікна та частково стелі у трьох музеях Одеси.

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Пошкоджень зазнали три музеї та будівля-пам‘ятка архітектури місцевого значення

Як зрозуміло з коментарів під дописом Олександри Ковальчук, мовиться про:

Одеський літературний музей,

Одеський археологічний музей,

Одеський музей західного і східного мистецтва.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зазначив, що внаслідок ракетного удару повністю була знищена будівля Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Він розташовувався в історичній будівлі-пам‘ятці архітектури місцевого значення.

Внаслідок російських обстрілів страждає об‘єкт Всесвітньої спадщини – історичний центр Одеси з портовою частиною,

– написав міністр культури.

Українським музеям, які постраждали від російського терору, допомогти зголосився Міжнародний альянс захисту спадщини в зонах конфліктів (ALIPH). Він, зокрема, висловив готовність профінансувати консерваційні роботи. Якнайшвидше ліквідувати наслідки російського терору та підготуватись до подальших атак допомагають й члени волонтерської ініціативи Museum for change.

Наслідки російської атаки для музеїв / Олександра Ковальчук, Олександр Ткаченко, МКІП

Україна звертатиметься в ЮНЕСКО

Відтак Олександр Ткаченко зазначив, що "агонія країни-терориста та можливість досі виробляти озброєння в обхід санкцій дає Росії можливість думати, що вона залишиться безкарною". Проте в Україні не сидітимуть склавши руки та вже готують лист до ЮНЕСКО з описом пошкоджень.

Також МКІП вже почало роботу з міжнародними партнерами щодо першочергових заходів консервації пошкоджених пам'яток.

Закликаю ЮНЕСКО все ж назвати ім'я агресора, вчергове переосмислити його роль в керівних органах організації та ефективність організації, враховуючи фактор присутності там Росії,

– підкреслив Олександр Ткаченко.

Зазначимо, що виключити Росію із ЮНЕСКО закликав також й міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він сказав: "Крім терору мирного населення, ворог здійснив злочин відносно світової спадщини – історичний центр Одеси, що віднедавна охороняється ЮНЕСКО. Внаслідок ударів, що рашисти завдають по нашому місту, пошкоджено музеї, десятки памʼяток архітектури, які знаходяться в охоронній зоні".

Варто зазначити, що Росія як держава-підписант Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини зобов'язалася не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати шкоди культурній і природній спадщині, яка розміщена на території інших держав-сторін Конвенції. Однак як показує історія, їй байдуже на будь-яке міжнародне право та підписані нею ж документи.