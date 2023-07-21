Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона пояснила тактику росіян.
Дивіться також Внаслідок масованого удару в Одесі постраждали три музеї: Мінкульт звертається до ЮНЕСКО
"Передбачувано, що будуть гатити по агропідприємствам, по місцях зосередження і збереження зерна. Атакувавши три ночі поспіль портову інфраструктуру, зараз ворог переключився на тилові регіони. Тилові в сенсі там, де відбуваються накопичення", – пояснила Гуменюк.
Нічна атака Одеси: дивитись відео
Деталі атаки
Росіяни використовували тактику низького польоту ракет, з приховуванням за особливостями ландшафту і безпосередньо близько до державного кордону. Це для того, щоб максимально ускладнити роботу сил ППО. Ракети були випущені з корабля в Чорному морі, який окупанти ближче до півночі вивели на бойове чергування.
Те, що атакували у дві хвилі, – це ворожий тероризм. Після першої атаки працювали вогнеборці, намагалися приборкати пожежу і пролунав повторний сигнал повітряної тривоги. Фактично прилетіла ще одна ракета в те саме підприємство. Понівечено і спецтехніку рятувальників, і сільськогосподарську. Також ударною хвилею пошкоджено декілька будинків навколо,
– розповіла деталі речниця.
Тому важливо для місцевих триматися подалі від таких підприємств. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікати і обов'язково переходити в укриття.
"Ймовірність збереження цих об'єктів, які потрапляють під атаки, посилиться зі збільшенням кількості сучасних систем ППО, які забезпечують максимальний захист від ракетно-дронових атак", – наголосила Гуменюк.
Атаки Одеської області: останні новини
- Голова Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що це вже 4 атака росіян на область за тиждень. Окупанти знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя.
- У ніч на 20 липня ворог атакував середмісття Одеси. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Відомо про двох постраждалих, яких одразу шпиталізували.
- Уночі 19 липня росіяни завдали найбільш масованих ударів по Одесі, застосувавши ракети та "Шахеди". Сталося багато руйнувань, постраждало близько 11 людей.
- 18 липня окупанти випустили по Одещині "Шахеди". По них працювали сили ППО. Надранок росіяни продовжили атаку крилатими ракетами типу "Калібр".