Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона пояснила тактику росіян.

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"Передбачувано, що будуть гатити по агропідприємствам, по місцях зосередження і збереження зерна. Атакувавши три ночі поспіль портову інфраструктуру, зараз ворог переключився на тилові регіони. Тилові в сенсі там, де відбуваються накопичення", – пояснила Гуменюк.

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Деталі атаки

Росіяни використовували тактику низького польоту ракет, з приховуванням за особливостями ландшафту і безпосередньо близько до державного кордону. Це для того, щоб максимально ускладнити роботу сил ППО. Ракети були випущені з корабля в Чорному морі, який окупанти ближче до півночі вивели на бойове чергування.

Те, що атакували у дві хвилі, – це ворожий тероризм. Після першої атаки працювали вогнеборці, намагалися приборкати пожежу і пролунав повторний сигнал повітряної тривоги. Фактично прилетіла ще одна ракета в те саме підприємство. Понівечено і спецтехніку рятувальників, і сільськогосподарську. Також ударною хвилею пошкоджено декілька будинків навколо,

– розповіла деталі речниця.

Тому важливо для місцевих триматися подалі від таких підприємств. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікати і обов'язково переходити в укриття.

"Ймовірність збереження цих об'єктів, які потрапляють під атаки, посилиться зі збільшенням кількості сучасних систем ППО, які забезпечують максимальний захист від ракетно-дронових атак", – наголосила Гуменюк.

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