Близько 02:20 Сергій Братчук зазначив, що в Одесі йде бойова робота ППО. Він закликав людей дотримуватися правил безпеки та не покидати укриття.

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Росіяни атакують Одесу дронами

На цьому наголосив глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що по Півдню ворог запустив ударні безпілотники. Високопосадовець додав, що існує ймовірність того, що запустять відразу кілька хвиль атак.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. В жодному разі не підходьте до вікон та не фільмуйте роботу ППО! Бережіть себе та близьких,

– закликав він.

Зверніть увагу! У ЗМІ повідомляють, що звуки вибухів лунали в Одеській області о 02:01, в Одесі – о 02:06 та 02:31.

В ОК "Південь" підкреслили, що також існує надзвичайно високий ризик рівень ракетної загрози. В акваторії Чорного моря фіксують активність ракетоносіїв "Калібрів".

Пам'ятайте, що навіть при вдалій роботі ППО може бути падіння уламків, руйнування і пожежі. Обов'язково подбайте про безпеку – перейдіть в укриття, або скористатись правилом "двох стін",

– закликають людей.

Також наполегливо просять не знімати на фото та відео роботу ППО. Ба більше, ні в якому разі не викладайте ці матеріали в мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте ворогові корегувати вогонь.

У Повітряних силах підкреслюють, що росіяни можуть здійснити комбіновану атаку в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Наразі там фіксується атака дронами-камікадзе.

Станом на 02:50 моніторинговий канал Monitor зазначив, що у напрямку Одеси продовжують рухатися "Шахеди". Групи невеликі, але мешканців попереджають, що буде гучно.