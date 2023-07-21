В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" подробнее рассказала о самой атаке и ее характере, передает 24 Канал. Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг продолжает бить, чтобы лишить Украину желания продолжать зерновую инициативу.

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Россияне продолжают уничтожать зерно

Враг продолжает террор, и террор бесспорно связан с зерновым соглашением,

– подчеркнула она.

По ее словам, российские военные предсказуемо этой ночью попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна. Она добавила, что враг атаковал ракетами "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель посреди ночи. Причем ракеты были направлены очень сложным курсом.

Очень низкая высота и максимальное приближение следования ракет к границе Украины. То есть провокация на провокации фактически,

– подчеркнула она.

Следует понимать, что попадание произошло практически одновременно с сигналом воздушной тревоги. Причиной тому стал тот факт, что при таких обстоятельствах выявить ракеты крайне сложно.



Россияне попали в агропредприятие в Одесской области / Фото ОК "Юг"



Россияне попали в агропредприятие в Одесской области / Фото ОК "Юг"



Россияне попали в агропредприятие в Одесской области / Фото ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что, к счастью, обошлось без пострадавших, но в ОВА отметили, что раненые есть. Она добавила, что "коварство врага в том, что удар был в две волны". Сначала россияне выпустили две ракеты. Остальными они атаковали, когда началась спасательная операция. К счастью, спасатели успели перейти к укрытию. Но повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники. Одещина. Уничтожая нашу технику враг еще раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин,

– председатель ГСЧС Сергей Крук. В ГСЧС также отметили, что вряд ли подлежит восстановлению новая автоцистерна. А это значит, что она в таком состоянии уже никому не поможет. По словам Крука, к счастью, ни один спасатель не пострадал. В ГСЧС показали уничтоженные пожарные машины / Фото ГСЧС

Уничтожены 120 тонн агропродукции

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что это уже четвертая атака страны-террориста на область за неделю. Он отметил, что оккупанты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Вследствие этого уничтожены 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им оказана вся необходимая медицинская помощь,

– отметил он.

Представитель ОК "Юг", комментируя характер атаки, заметила, что враг действительно может примеряться для дальнейших обстрелов. Она подчеркнула, что россияне на этом не остановятся и что для подобных объектов существует опасность.

Враг перешел в стадию бешеного терроризма по нашим регионам, поэтому надо осознавать, что атаки будут повторяться,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что почти сразу началась атака из РСЗО по Очаковскому направлению. Оккупанты попали в центральную библиотеку Очакова. К счастью, не поступала информация о пострадавших. Наталья Гуменюк отметила, что по Очакову бьют не случайно. Оттуда тоже должны были идти суда, приобщенные к зерновой инициативе.

Заметим, что взрывы, как и воздушная тревога в Одесской области прозвучали в 03:32. А уже в 04:23 Воздушные силы предупредили о еще одном пуске ракет в направлении области. Тогда снова было громко в регионе.