Для усиления давления Кремль, похоже, пытается создать ощущение неотложности своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе, нанося интенсивные удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре, а также угрожая нанести удары по гражданским судам в Черном море.

Смотрите также "Путин ведет войну не только против Украины": в ЕС ищут пути выхода из зернового кризиса

Зачем Россия атакует зерновую инфраструктуру

В Институте изучения войны отметили, что Украина производит сбор урожая зерновых культур в июле-августе. Поэтому удары России по украинским портам и сельскохозяйственной инфраструктуре могут быть направлены на усложнение возможности освобождения места для хранения нового. То есть это, по мнению Кремля, может быть одним из рычагов влияния на Украину.

Также может быть и более простая причина. Изолировав Украину, в стране-агрессоре могут готовить "условия" для экспорта украденного украинского зерна с оккупированных Россией территорий, которое пока никто не хочет покупать.

Неясно, в какой степени российские силы намерены нанести удары по гражданским судам в Черном море. Кремль, вероятно, считает, что это заявление повлияет на морскую активность в Черном море и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале полномасштабного вторжения.

– говорится в сообщении.

Россия также, наверное, пытается "поссорить" правительство Украины и правительства стран Центральной Европы, поскольку Киев и ЕС ищут способ перенаправить экспорт зерна:

Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что ЕС стремится перевозить больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из соглашения по зерну в Черном море.

Однако пять стран Центральной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария) призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины как минимум до конца года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил 19 июля, что Польша сохранит свой запрет на экспорт украинского зерна с 15 сентября, даже если ЕС не согласится с этим. Однако Варшава готова облегчить транзит украинского зерна через Польшу, если ЕС поможет создать необходимую инфраструктуру.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль осудил решение Польши о продлении запрета как "недружественный и популистский шаг, который серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины".

Обратите внимание. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что Украине понадобится минимум год, чтобы восстановить Черноморский порт в Одесской области, который использовался для экспорта зерна. 19 июля Россия нанесла по нему удар.