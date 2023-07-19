Оккупанты атаковали зерновые терминалы и портовую инфраструктуру. Из-за целенаправленной воздушной атаки на зерновые терминалы в портах повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков
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Россия атаковала зерновую инфраструктуру международных и украинских трейдеров
В частности, пострадала зерновая инфраструктура таких компаний: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
В Министерстве восстановления Украины сообщили, что накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора.
В результате атаки повреждены резервуары и причалы Одесского порта.
Последствия российской атаки на порт "Одесса" и "Черноморск" / Фото Министерство восстановления Украины
Зеленский отреагировал на обстрелы оккупантов
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и других областях Украины.
По словам Зеленского, российские террористы сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки. Он подчеркнул, что каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.
По итогам совещания Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры. В то же время глава государства поручил МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию и продолжения нормального экспорта украинского зерна.
Россия атаковала Одессу: что известно
- Одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что ночью 19 июля Одесса пережила одну из самых масштабных воздушных атак. В результате обстрелов оккупантов пострадали около 10 человек, гражданская, критическая и военная инфраструктуры.
- Оккупанты для атаки применили "Шахеды" и ракеты разного базирования. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру ракеты "Оникс" и Х-22, которые не удалось сбить.
- Всего во время массированной атаки против Украины россияне выпустили 63 воздушных цели. Наши силы ПВО сбили 13 "Калибров", одну ракету Х-59 и 23 "Шахеда".