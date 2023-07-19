Оккупанты атаковали зерновые терминалы и портовую инфраструктуру. Из-за целенаправленной воздушной атаки на зерновые терминалы в портах повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков

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Россия атаковала зерновую инфраструктуру международных и украинских трейдеров

В частности, пострадала зерновая инфраструктура таких компаний: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В Министерстве восстановления Украины сообщили, что накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора.

В результате атаки повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

Последствия российской атаки на порт "Одесса" и "Черноморск" / Фото Министерство восстановления Украины

Зеленский отреагировал на обстрелы оккупантов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и других областях Украины.

По словам Зеленского, российские террористы сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки. Он подчеркнул, что каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.

По итогам совещания Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры. В то же время глава государства поручил МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Обратите внимание. Россия решила саботировать так называемое зерновое соглашение, которое было заключено летом 2022 года. Соглашение разблокировало работу трех украинских портов и экспорт продовольствия. Однако от 17 июля 2023 года Россия решила выйти из соглашения.

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