Окупанти атакували зернові термінали та портову інфраструктуру. Через цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників

Дивіться також Наймасованіший обстріл Одещини та збиті дрони під Києвом: що відомо про нічну атаку Росії

Росія атакувала зернову інфраструктуру міжнародних та українських трейдерів

Зокрема, постраждала зернова інфраструктура таких компаній: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У Міністерстві відновлення України повідомили, що напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору.

Унаслідок атаки пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

Наслідки російської атаки на порт "Одеса" й "Чорноморськ" / Фото Міністерство відновлення України

Зеленський відреагував на обстріл окупантів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одеській, Житомирській та інших областях України.

За словами Зеленського, російські терористи свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Він наголосив, що кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

За підсумками наради Зеленський дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. Водночас глава держави доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію та продовження нормального експорту українського зерна.

Зверніть увагу. Росія вирішила саботувати так звану зернову угоду, яка була укладена влітку 2022 року. Угода розблокувала роботу трьох українських портів та експорт продовольства. Проте від 17 липня 2023 року Росія вирішила вийти з угоди.

Росія атакувала Одесу: що відомо