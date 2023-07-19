Он также подчеркнул, что каждая такая атака – это "удар не только по Украине, но и по миру". Глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы зерновое соглашение продолжалось и без страны-агрессора.
Смотрите также Почему Россия бьет по Одессе и Николаеву: в ОК "Юг" назвали цель врага
Зеленский прокомментировал ночную атаку
Президент Украины утром 19 июля собрал селекторное совещание, чтобы заслушать информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и другим областям нашего государства. По его словам, россияне в этот раз показали свое истинное отношение к зерновому соглашению.
Российские террористы совершенно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни,
– подчеркнул он.
Главу государства также проинформировали о последствиях удара вице-премьер Александр Кубраков и глава МВД Игорь Клименко. Также были доклады Главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.
"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста", – сказал Зеленский.
Напоследок он подчеркнул, что стремится к продолжению нормального экспорта украинского зерна за границу. Поэтому будет прилагать все усилия для решения этого вопроса.
Что известно о ночной атаке по Украине 19 июля
- Российские захватчики ночью 19 июля совершили комбинированную атаку с ракетами и дронами по всей территории нашего государства. В частности, взрывы слышали в большинстве областей Украины.
- Больше всего разрушений зафиксировали в Одесской области. Там россияне попали в объекты портовой и критической инфраструктуры, а также повредили многоэтажки.
- Также враг обстрелял Николаевскую область. В Коблевской общине произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг обстрелял Одессу и Николаев, чтобы усложнить положение наших военных на фронте. Кроме того, это произошло на фоне окончания зернового соглашения и нежелания России дальше его продолжать.