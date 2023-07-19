Он также подчеркнул, что каждая такая атака – это "удар не только по Украине, но и по миру". Глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы зерновое соглашение продолжалось и без страны-агрессора.

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Зеленский прокомментировал ночную атаку

Президент Украины утром 19 июля собрал селекторное совещание, чтобы заслушать информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и другим областям нашего государства. По его словам, россияне в этот раз показали свое истинное отношение к зерновому соглашению.

Российские террористы совершенно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни,

– подчеркнул он.

Главу государства также проинформировали о последствиях удара вице-премьер Александр Кубраков и глава МВД Игорь Клименко. Также были доклады Главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста", – сказал Зеленский.

Напоследок он подчеркнул, что стремится к продолжению нормального экспорта украинского зерна за границу. Поэтому будет прилагать все усилия для решения этого вопроса.

Что известно о ночной атаке по Украине 19 июля